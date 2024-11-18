Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 01:21

Baza: вместе с Евсеевым в результате нападения пострадали два сотрудника «Ленинградца»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трое сотрудников «Ленинградца» пострадали в результате нападения в Астрахани, сообщает Baza.

По сведениям источника, помимо главного тренер Вадима Евсеева травмы получил его ассистент Александр Шмарко и заместитель генерального директора клуба.

Сообщается, что тренерский штаб «Ленинградца» и руководство клуба шли в отель из ресторана. Двое мужчин подошли к представителям клуба и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил,те попросили еще раз и после этого брызнули в лицо из газового баллончика. Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, удар прошел по касательной.

Вадим Евсеев. «В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Ранее о нападении на Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Источник: Baza
Александр Шмарко
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец
Читайте также
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Евсеев рассказал первые подробности нападения: «Напали с ножом. Держимся...»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости