Владислав Радимов: «Не болейте, если только за «Зенит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал совет по борьбе с коронавирусом. Из-за пандемии все турниры были приостановлены.

— Тщательно мойте руки, не трогайте глаза руками, — сказал Радимов. — Избегайте контактов с людьми, которые имеют признаки ОРВИ, при любых признаках заболевания оставайтесь дома или вызывайте врача на дом. Не болейте, если только за «Зенит».

??? Друзья! Наш главный тренер @radimov02 напоминает вам о простых правилах, которым нужно следовать, чтобы не заболеть. Будьте здоровы! pic.twitter.com/6oPFRZLYuq — «Зенит"-2 (@zenit_spb2) March 21, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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