Владимирское «Торпедо» переиграло «Ленинградец» в чемпионате ПФЛ

В рамках 8-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ владимирское «Торпедо» на выезде переиграло «Ленинградец» со счетом 4:2.

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

8-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0

Судья: Корецкий (Раменское).

6 сентября. Псков. Стадион «СК 747».

«Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0)

Голы: Лопатин, 6 (1:0). Филиппов, 57 (2:0). Еременко, 78 (3:0). Сунко, 90 (3:1).

Нереализованный пенальти: Волков (Родина), 66 (мимо)

Удаление: Абраамян (Звезда СПб), 50.

Судья: Шевченко (Калининград).

6 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».

«Коломна» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)

Гол: Кириллов, 88.

Судья: Кузнецов (Иваново).

6 сентября. Коломна. Стадион «Авангард».

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Муром» — 2:2 (1:0)

Голы: Демида, 19 (1:0). Смирнов, 47 (2:0). Максимов, 50 (2:1). Киреев, 74 (2:2).

Судья: Вертков (Москва).

6 сентября. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Долгопрудный» — 1:2 (1:1)

Голы: Махатадзе, 8 (1:0). Горбанец, 20 (1:1). Прокопенко, 50 (1:2).

Судья: Амелин (Тула).

6 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Владимир) — 2:4 (0:1)

Голы: Перфилов, 24 (0:1). Забродин, 54 (0:2). Забродин, 61 (0:3). Хлусов, 77 (1:3). Костин, 79 (2:3). Забродин, 81 (2:4).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

6 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Олимп» (Химки) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Баев, 71.

Судья: Осипов (Смоленск).

6 сентября. Мытищи. Стадион «Строитель».