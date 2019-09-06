Владимирское «Торпедо» переиграло «Ленинградец» в чемпионате ПФЛ
В рамках 8-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ владимирское «Торпедо» на выезде переиграло «Ленинградец» со счетом 4:2.
Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»
8-й тур
«Псков-747» (Псков) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 0:0
Судья: Корецкий (Раменское).
6 сентября. Псков. Стадион «СК 747».
«Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0)
Голы: Лопатин, 6 (1:0). Филиппов, 57 (2:0). Еременко, 78 (3:0). Сунко, 90 (3:1).
Нереализованный пенальти: Волков (Родина), 66 (мимо)
Удаление: Абраамян (Звезда СПб), 50.
Судья: Шевченко (Калининград).
6 сентября. Москва. Стадион «Янтарь».
«Коломна» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0)
Гол: Кириллов, 88.
Судья: Кузнецов (Иваново).
6 сентября. Коломна. Стадион «Авангард».
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Муром» — 2:2 (1:0)
Голы: Демида, 19 (1:0). Смирнов, 47 (2:0). Максимов, 50 (2:1). Киреев, 74 (2:2).
Судья: Вертков (Москва).
6 сентября. Орехово-Зуево. Стадион «Торпедо».
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Долгопрудный» — 1:2 (1:1)
Голы: Махатадзе, 8 (1:0). Горбанец, 20 (1:1). Прокопенко, 50 (1:2).
Судья: Амелин (Тула).
6 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Владимир) — 2:4 (0:1)
Голы: Перфилов, 24 (0:1). Забродин, 54 (0:2). Забродин, 61 (0:3). Хлусов, 77 (1:3). Костин, 79 (2:3). Забродин, 81 (2:4).
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
6 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
«Олимп» (Химки) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Баев, 71.
Судья: Осипов (Смоленск).
6 сентября. Мытищи. Стадион «Строитель».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/