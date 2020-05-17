Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере клубом профессионального статуса

Руководство владимирского «Торпедо» прокомментировало информацию о возможной потере профессионального статуса.

— По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор ФК «Торпедо-Владимир» Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ.

Как и любой клуб ПФЛ, ФНЛ и РПЛ владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. За последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Мы надеемся, что торпедовцы еще не раз будут радовать своих болельщиков победами на футбольном поле!