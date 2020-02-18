Владимир Габулов: «Когда у «Алании» появились успехи, начались непонятные интриги»

Футбольный менеджер, экс-голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» рассказал про обстановку внутри «Алании», когда у клуба появились первые успехи.

— Когда у клуба появились первые успехи, начались непонятные интриги. В конечном итоге все закончилось размолвкой и предательством со стороны близких мне людей. В тот момент учредители стали настаивать на увольнении генерального директора клуба. Я не был согласен с этим по двум причинам. Во-первых, как президент клуба, который формировал команду, я имел право услышать аргументы. Да, частный инвестор вправе уволить любого сотрудника. Но, во-вторых, такие изменения не стоит делать по ходу сезона. Футбольный коллектив — это живой организм, он зависит от многих факторов, которые создают атмосферу и настроение. Я пытался услышать аргументы, но бесполезно. В этот же момент я на эмоциях озвучил учредителю, что мне, наверное, тоже придется уйти.

Но в тот же день я все проанализировал и понял, что это решение точно не принесет пользы клубу. Мы проделали хороший объем работы, создали боеспособный коллектив, появились первые результаты — все это нужно было продолжать в интересах клуба и болельщиков. На следующий день я озвучил Гуриеву-старшему, что готов продолжить работу. Он ответил, что мою позицию услышал и подумает. До сегодняшнего дня я знаю только то, что было озвучено в прессе о моем уходе.

Никаких претензий лично мне озвучено не было. Более того, мы находились в постоянном контакте с его сыном Данилом — он был в курсе всех событий в «Алании», почти каждое действие мы согласовывали с ним. Поэтому для меня было сюрпризом, что Гуриев-старший позже стал предъявлять претензии через медиа. Он в итоге так и не вышел на связь. Мне жаль, что этого не произошло, хотя я проявлял инициативу. В прессе стали появляться непонятные вбросы, что я ухожу. Я считал правильным опровергать эту информацию и продолжать работу — это не должно было отразиться на команде, которая набрала ход и побеждала в каждом матче. В декабре, когда футболисты ушли в отпуск, инвестор через прессу озвучил, что «пути «Алании» и Габулова расходятся». (Мария Маркова, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью с Владимиром Габуловым — скоро в «СЭ»