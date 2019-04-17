Владикавказский "Спартак" разгромил ростовский "СКА", "Урожай" обыграл "Биолог-Новокубанск"

Владикавказский "Спартак" с разгромным счетом победил ростовский "СКА" в матче 23-го тура Олимп-ПФЛ (4:0). Дублем отметился нападающий Давид Гатикоев.
В других матчах "Машук-КМВ" с минимальным счетом победил "Легион Динамо" (1:0), "Урожай" обыграл "Биолог-Новокубанск" (3:1), "Ангушт" уступил "Волгарю" (0:3), "Черноморец" и "Спартак" из Нальчика сыграли вничью (0:0).
Олимп - ПФЛ. Группа "Юг"
23-й тур
"СКА" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Владикавказ) - 0:4 (0:3)
Голы: Цараев, 8 (0:1). Гатикоев, 20 (0:2). Гатикоев, 43 (0:3). Кобесов, 57 (0:4).
Судья: Шишкин (Тамбов).
17 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "СКА СКВО".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:0 (1:0)
Гол: Хабалов, 45 - с пенальти.
Удаление: Хабалов (Машук-КМВ), 75.
Судья: Васильченко (Майкоп).
17 апреля. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Урожай" (Краснодар) - 1:3 (0:0)
Голы: Калмыков, 59 (0:1). Калмыков, 63 (0:2). Дмитриенко, 84 (1:2). Калмыков, 86 (1:3).
Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).
17 апреля. Новокубанск. Стадион "Биолог".
"Ангушт" (Назрань) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:3 (0:0)
Голы: Пугачев, 59 (0:1). Болонин, 67 (0:2). Погосов, 85 (0:3).
Судья: Кошко (Белореченск).
17 апреля. Назрань. Стадион "Центральный им. Р. Аушева".
"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0
Судья: Зубов (Азов).
17 апреля. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".