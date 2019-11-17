Владикавказский «Спартак» одолел «Анжи», одержав первую победу в истории

«Спартак» из Владикавказа взял верх над «Анжи» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Юг». Для спартаковцев эта победа стала первой в сезоне и в истории.

Первая команда Владикваказа — «Алания» — занимает вторую строчку в таблице. Лидер «Волгарь» сегодня потерял очки во встрече с «Легион-Динамо».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

18-й тур

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак» (Нальчик) — 0:1 (0:0)

Гол: Хачиров, 90+2.

«Интер» (Черкесск) — «Дружба» (Майкоп) — 0:1 (0:0)

Гол: Арзуманян, 55.

«Волгарь» (Астрахань) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (1:1)

Голы: Степанов, 15 (1:0). Удунян, 19 (1:1).

«Спартак» (Владикавказ) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (1:0)

Гол: Гатикоев, 43.

«Махачкала» — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1 (2:0)

Голы: Исаев, 13 (1:0). Газимагомедов, 43 (2:0). Каргин, 56 (2:1).

«Динамо» (Ставрополь) — «Урожай» (Краснодар) — 1:2 (0:0)

Голы: Абдоков, 80 (1:0). Закиров, 87 (1:1). Мелекесцев, 90+3 (1:2).