Владелец "Чайки" назвал "Урожай" бандой, обвинив в использовании админресурса

Владелец клуба "Чайка" из села Песчанокопское Андрей Чайка дал интервью "СЭ", в котором жестко ответил на обвинения по поводу договорного характера матча с "Черноморцем" в рамках 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг".

Во вторник генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко выложил у себя в Инстаграме пост, в котором намекнул на, возможно, договорной характер встречи, после чего президент РФС Александр Дюков подтвердил обеспокоенность и сообщил об обращении организации в правоохранительные органы.

– Просто кошмар!.. Не знаю, как можно такое говорить. Наверное, какая-то серьезная банда работает, – сказал Чайка корреспонденту "СЭ" на просьбу прокомментировать заявление.

– Кого вы имеете в виду? Вашего конкурента в борьбе за выход в ФНЛ "Урожай"?

– Конечно.

– Намекаете на включение административного ресурса?

– Конечно. Ну, а что это еще? Все знают, кто там работает и как они работают.

– Все видели второй тайм: ошибки футболистов действительно выглядят странно...

– У нас в премьер-лиге иногда совершают такие ошибки, что не дай бог. Но, думаю, если Дюков проявляет такую инициативу в ПФЛ, то это не просто так, на мой взгляд.

– "Не просто так"? В каком смысле?

– Не знаю. Но думаю, у него были дела намного важнее, чем разбирать нашу ситуацию. Самое интересное: почему никто не говорит, что в матче с Пятигорском мы забили чистейший гол, но его отменили? А еще, что нам не дали чистейший пенальти, при этом судья получил за матч "четыре"? Никто же не обращает на это внимание.

Почему, когда мы играем с "Черноморцем" на выезде, два раза не дают чистый пенальти, все это признают, арбитру ставят "двойку", а он опять судит уже в следующем туре!? Почему вдруг Майкоп пропускает от "Урожая" на последней секунде после корявого удара? Почему "Урожай" все время бьет пенальти, в каждой игре? Почему все матчи выигрываются со счетом 1:0, а голы забиваются на последних минутах? Совпадение какое-то! Только что-то в РФС это неинтересно. Наверное, теперь нет других проблем в футболе, как футбольный клуб "Чайка". (Александр Рогулев)

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