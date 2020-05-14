«Верю, что клуб придет к успеху». Хиддинк поздравил «Анжи» с 29-летием

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк поздравил клуб с днем рождения. 12 мая ему исполнилось 29 лет.

— Дорогие болельщики «Анжи»! Знаю, что многие из вас живут не только в Дагестане, но и за его пределами и даже за пределами России, — сказал Хиддинк в видеообращении. — Во время работы в «Анжи» я повстречал много хороших людей. Мне очень нравилось тренировать вашу команду, чувствовать поддержку болельщиков. Поздравляю вас с 29-летием «Анжи». Я верю, что ваш клуб справится с трудностями и придет к успеху.

Когда я работал в «Анжи», мы были близки к победе в Кубке России и отлично выступали в Лиге Европы и чемпионате России. Я с теплом вспоминаю то время, работу с футболистами и персоналом, а также наших прекрасных фанатов. Еще раз поздравляю «Анжи» с днем рождения и желаю скорейших успехов этому прекрасному клубу из Махачкалы.