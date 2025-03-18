В «Зенит» — 2 перешел игрок из любительского футбола

Новый нападающий «Зенита» Артем Фролов рассказал о том, как получил предложение команды из Санкт-Петербурга.

— Как вы узнали об интересе к вам из Санкт-Петербурга?

— Для меня это звучало очень непривычно и неожиданно. Мой первый вопрос был: «Зачем я нужен профессиональному клубу?» Ведь это совершенно другой уровень понимания футбола. Поступило предложение приехать на просмотр, и я понял, что не могу не воспользоваться таким шансом, — рассказал Артем в интервью официальному сайту «Зенита» — 2.

Мы тренировались в академии «Зенита», провели несколько товарищеских игр, там мне удалось оформить хет-трик в одном из матчей. Благодарен за такой шанс и возможность! Позже мы отправились на первые зимние сборы, после чего удалось подписать контракт.

Также Фролов из города Чистополь отметил, что раньше играл за любительские клубы «Труд» и «Жигули», работал на часовом заводе, был учителем физкультуры, а контракт с командой из Санкт-Петербурга считает большим шансом.

— В «Зените» — 2 профессиональный подход в любой детали — очень интенсивные и интересные тренировки, медицинский штаб, массажисты, которые могут подготовить перед игрой. В первую очередь, необходимо работать много самому, но все идет своим чередом. Эмоции, конечно, зашкаливают.

В новом сезоне второй лиги «Зенит» — 2 примет участие в дивизионе Б группы 2. 30 марта команда Константина Коноплева сыграет с клубом «Коломна».