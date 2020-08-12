В «Урал-Приволжье» состоялся только один матч из трех. Еще два отменены из-за коронавируса

Барнаульское «Динамо» разгромило «Оренбург-2» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:0. Это единственная состоявшаяся игра группы из намеченных трех. 8 августа стало известно, что два матча «Носты» — против барнаульского «Динамо» (9 августа) и «Новосибирска» (сегодня, 12 августа) — отменены из-за заражения коронавирусом у группы футболистов команды из Новотроицка.

Сегодня также была отменена игра «Зенит» Ижевск — КАМАЗ, из-за сомнительных тестов на коронавирус у группы игроков и тренеров клуба из столицы Удмуртии.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

2-й тур

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Динамо» (Барнаул) — 0:4 (0:0)

Судья: Зияков (Набережные Челны).