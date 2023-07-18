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В УЕФА заявили, что оценят ситуацию с участием крымских клубов во второй лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что готовят оценку участию крымских клубов во второй лиге.

Логотип РФС и&nbsp;флаги ФИФА и&nbsp;УЕФА. Украина снова требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА. Все из-за интеграции крымских клубов

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

17 июля Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала обращение к ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из числа членов организаций из-за участия крымских клубов в матчах второй лиги.

В июне ялтинский «Рубин» и «Севастополь» прошли аттестацию ФНЛ для участия в чемпионате второй лиги. В воскресенье, 16 июля, команды провели первые матчи в третьем по силе российском дивизионе.

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему включение крымских клубов во вторую лигу не повлечет за собой санкции со стороны УЕФА.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
УЕФА
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