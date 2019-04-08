В Смоленске задержан директор "Днепра"

В понедельник в Смоленске был задержан директор "Днепра" Николай Ермаков, сообщает "Рабочий путь". Его обвиняют в совершении преступления по статье 145.1 часть 2 УК РФ ("полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). На его имущество был наложен арест на сумму около миллиона рублей.

4 апреля тренерский штаб, футболисты и персонал команды побывали на приеме у и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолия Уханова и сообщили, что перед ними до сих пор не погасили долги по зарплате.

Следователи установили, что размер задолженности по ситуации на октябрь 2018 года составил около 5,5 миллиона рублей. Заработную плату не выплачивали более 70 работникам футбольного клуба.

В ноябре СК РФ возбудил уголовное дело против Ермакова, изначально он остался на свободе под подписку о невыезде, сегодня мера пресечения была изменена.

Из-за многочисленных долгов "Днепр" снялся с Олимп-ПФЛ в марте. Поскольку клуб отыграл больше половины матчей сезона, в оставшихся встречах ему будут присуждены поражения со счетом 0:3.