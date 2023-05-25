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Сегодня, 16:15

В «Севастополе» ожидают получения лицензии для вступления в ФНЛ-2

Алина Савинова
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, как продвигается лицензирование клуба для выступления во второй лиге.

«Все документы мы отослали, ждем решения комиссии. Все пять критериев мы выполнили и отправили документы, дальше у нас все в штатном режиме. В первую очередь сейчас рассмотрят лицензии РПЛ, ФНЛ-1, а потом дойдут до нас и всех команд, которые будут выступать в группе Б ФНЛ-2», — цитирует Чалого Metaratings.ru.

Ранее РФС решил допустить к лицензированию «Севастополь», ялтинский «Рубин», керченский «Океан» Керчь и симферопольскую «Таврию». Позже появилась информация о том, что все необходимые критерии для лицензирования выполнили только «Севастополь» и «Рубин».

Источник: https://metaratings.ru/news/v-sevastopole-ozhidayut-polucheniya-licenzii-dlya-vstupleniya-vo-vtoruyu-ligu-253829/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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