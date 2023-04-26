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Сегодня, 19:09

В «Салюте» заявили, что не знали о договорном характере матча со «СКА-Хабаровском-2»

Руслан Минаев
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В «Салюте» заявили, что не подозревали, что матч 17-го тура ФНЛ-2 со «СКА-Хабаровском» (3:1) носит договорной характер.

«В нашем клубе матч каких-то подозрений не вызвал. Да, голы были забиты после ошибок игроков соперника, но это было объяснимо. Во-первых, играли молодые ребята, которым свойственно ошибаться. Во-вторых, у нас натуральное поле, тогда как «СКА-Хабаровск» выступает на искусственном, что тоже сказывалось на игре. Поэтому никто не удивился результату, победили и победили. Все-таки тогда мы боролись за первое место», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу клуба.

В «Салюте» также добавили, что узнали о проверке матча зимой, когда в клуб обратились с просьбой предоставить видеоматериалы с игры.

«Была информация, что кто-то подходил к скамейке соперника и давал указания, это должно было попасть в объективы. Но к тому моменту прошло уже много времени, срок хранения видеоматериалов истек. Мы предоставили все, что у нас было на тот момент, но нужного фрагмента там не оказалось. Вряд ли мы сильно помогли расследованию», — сообщили в пресс-службе клуба.

26 апреля КДК РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности четверых игроков клубов «Ессентуки» и «СКА-Хабаровск-2».

Источник: РИА
РФС
ФК Салют
ФК СКА-Хабаровск
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