В пятницу КДК проведет внеочередное заседание по матчу "Чайка" - "Черноморец"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в пятницу проведет внеочередное заседание по поводу скандального матча 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" "Чайка" - "Черноморец" (3:1). Ранее глава РФС Александр Дюков инициировал проверку в связи с возможным договорным характером матча.

- В пятницу, в 11 часов состоится внеочередное заседание КДК по матчу ПФЛ "Черноморец" - "Чайка". В КДК поступили все необходимые документы для рассмотрения этого дела. На заседание приглашены представители и футболисты обоих клубов, главный тренер "Черноморца" Дышеков и генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко. Кроме того, на заседание приглашена вся судейская бригада и инспектор того матча, - сообщил глава КДК Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)

Напомним, что "Чайка" выиграла группу "Юг" и обеспечила себе участие в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.