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ФНЛ-2

Сегодня, 13:40

В Новосибирске перенесли матч второй лиги из-за снегопада

Алина Савинова
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Матч 2-го тура четвертой группы второй лиги Б между КДВ и «Уральцем-ТС» перенесен из-за снегопада.

Игра должна была пройти в Новосибирске 20 апреля и начаться в 13.00 по московскому времени.
«К сожалению, погода нас подвела и было принято решение о переносе игры. Все подробности по дате и месту проведения будут позже», — написала пресс-служба томского клуба в Telegram-канале.

В опубликованном КВД видео заметно, что все поле и трибуны новосибирского стадиона занесены снегом.

Футбол
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