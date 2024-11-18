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ФНЛ-2

Сегодня, 18:10

В «Ленинградце» рассказали о состоянии Евсеева: «Чувствует себя нормально, хотя у него ожог слизистой»

Константин Белов
Корреспондент
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Вадим Евсеев.
Фото ФК «Ленинградец»

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья главного тренера команды Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко.

«Час назад команда прибыла в Санкт-Петербург и разъехалась по домам. Вадим Валентинович чувствует себя нормально, хотя у него ожог слизистой [глаз]. Рассчитываем, что послезавтра команда вернется к тренировкам в штатном режиме. Понятно, что у Евсеева пока не все хорошо со зрением, но он продолжит работу. В ближайшее время он будет отправлен на обследование к офтальмологу. Что касается Александра Шмарко, то у него серьезный шрам [на щеке]. Но чувствует он себя нормально, немного болит голова», — сказал Начкепия «СЭ».

Главный тренер &laquo;Ленинградца&raquo; Вадим Евсеев и&nbsp;его помощник Александр Шмарко. «Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани

В ночь на 18 ноября на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Александр Шмарко
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец
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