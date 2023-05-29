В «Ленинградце» не подтвердили информацию о переходе Дмитриева в «Урал»

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия заявил, что вингер Игорь Дмитриев не перейдет в «Урал».

«Мы сейчас со спортивным директором первый раз от вас услышали эту новость. Это вам в «Урале» сказали, что он к ним перешел? В клуб никаких запросов не поступало. Бред какой-то, вброс. Он является футболистом «Ленинградца» и никуда не переходит. Может лично с ним кто-то обсуждал такой вопрос или с агентом. Мы об этом ничего не знаем», — цитирует Начкепию Legalbet.

Ранее появилась информация о том, что Дмитриев перейдет в «Урал» летом 2023 года. В текущем сезоне футболист сыграл в 26 матчах за «Ленинградец» во всех турнирах, отметился 6 голами и 9 результативными передачами.