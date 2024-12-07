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ФНЛ-2

Сегодня, 03:47

В «Кубани» сообщили, когда будет снят бан на регистрацию новичков

Евгений Козинов
Корреспондент
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С первого дня зимнего трансферного окна с «Кубани» будет снят бан на регистрацию новых игроков.

«ФИФА прислала письмо в «Кубань», что трансферный бан снимется с клуба с первого дня зимнего трансферного окна. Новых запретов у клуба нет, — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

На сайте ФИФА сообщается, что запрет на регистрацию игроков действует с 12 июля 2024 года.

«Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице второй лиги группы «Золото», набрав 26 очков в 18 матчах.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Кубань
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