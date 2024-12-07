В «Кубани» сообщили, когда будет снят бан на регистрацию новичков

С первого дня зимнего трансферного окна с «Кубани» будет снят бан на регистрацию новых игроков.

«ФИФА прислала письмо в «Кубань», что трансферный бан снимется с клуба с первого дня зимнего трансферного окна. Новых запретов у клуба нет, — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

На сайте ФИФА сообщается, что запрет на регистрацию игроков действует с 12 июля 2024 года.

«Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице второй лиги группы «Золото», набрав 26 очков в 18 матчах.