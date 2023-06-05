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Сегодня, 12:08

В Израиле проявляют серьезный интерес к хавбеку «Чертаново» Левину

Алина Савинова
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Полузащитник Гаррик Левин летом может покинуть «Чертаново», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 20-летнему игроку проявляют серьезный интерес в чемпионате Израиля.

Также сообщается, что хавбек своей игрой вызвал интерес и у нескольких клубов первой лиги. Одной из таких команд является «Родина», которая примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. Кроме того, на Левина претендует «Акрон», в котором футболист находился на просмотре прошлым летом.

Известно, что, помимо российского, Левин также имеет израильское гражданство, что может помочь ему в переходе в чемпионат Израиля.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за «Чертаново» во второй лиге, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-izraile-proyavlyayut-ser-ezny-j-interes-k-igroku-chertanovo-garriku-levinu/
ФК Чертаново
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