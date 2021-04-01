В иркутском «Зените» назвали причины расформирования клуба

Спортивный директор иркутского «Зенита» Александр Ковалев рассказал о причинах расформирования клуба.

«Сегодня состоялось совещание совета по спорту при губернаторе, на котором решили, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен. Это объяснили большим дефицитом бюджета в области — то есть на другие виды спорта есть, на футбол — нет. Сказали, что администрация клуба неправильно работает. Губернатор сказал и хорошие слова — зарплату, которую задолжали, выплатят», — приводит ТАСС слова Ковалева.

По словам функционера, правительство области решило взять курс на развитие детского футбола.

«У нас теперь перезагрузка на детский футбол. Хорошо, делайте, но тут ни одного стадиона, чтобы детский чемпионат делать. «Зенит» еще может получить лицензию, где он играет, — там небольшие исправления потребуются, но для детского стадиона у нас ни одного поля — постройте тогда что-нибудь. Ребят жалко — продержали до первого числа, а сейчас сказали все, «до свидания», и соперников жалко — они тоже к сезону готовятся, деньги тратят, ждали до последнего — ехать, не ехать», — добавил Ковалев.

Ранее 1 апреля иркутский «Зенит» объявил о расформировании клуба в связи с отсутствием финансирования. Команда занимала 12-е место в таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ с 17 очками в 15 матчах.