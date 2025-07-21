В «Динамо» рассказали о проблемах второй команды с вылетом в Москву после игры в Новосибирске

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о проблемах «Динамо-2» с вылетом в Москву после матча 1-го тура второй лиги «Золото» против «Сибири» (1:1) в Новосибирске.

«Команда должна была вылететь из Новосибирска в Москву в 10 утра, но еще до выезда из гостиницы в аэропорт стало известно о переносе рейса на более позднее время. Впоследствии вылет откладывался еще несколько раз вплоть до раннего утра вторника, 22 июля. Все это время «Динамо-2» находится в гостинице, клуб сделал все возможное, чтобы команда не испытывала никаких проблем с размещением и питанием.

После игры в Новосибирске в расписании команды были запланированы два выходных дня, поэтому рассчитываем, что ситуация, связанная с задержкой вылета «Динамо-2» в Москву, не скажется на подготовке к матчу 2-го тура второй лиги против кировского «Динамо», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее аэропорты Москвы были закрыты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.