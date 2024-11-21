В брянском «Динамо» рассказали о ракетной опасности в регионе: «Немного напрягает, но таковы реалии»

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ракетной опасности в регионе.

«Несколько минут назад у нас в городе снова была ракетная опасность. Но она прекратилась, и все вернулись на рабочие места. В последние дни эти объявления зачастились. Это немного напрягает, но таковы сегодняшние реалии. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Раньше объявляли ракетную опасность по ночам, когда все дома были, а вчера и сегодня — днем», — сказал Козлов «СЭ».

20 ноября матч второй лиги между брянским «Динамо» и омским «Иртышем» (0:0) был остановлен на 37-й минуте из-за ракетной опасности в регионе.