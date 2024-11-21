В брянском «Динамо» не рассматривают переезд в другой город из-за ракетной опасности в регионе

Исполнительный директор брянского «Динамо» Андрей Козлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде команды в другой город из-за ракетной опасности в регионе.

«Пока не рассматриваем вариант с переносом домашних матчей в другие регионы. Надеюсь, что к следующему домашнему матчу ракетные опасности закончатся. Все игроки и персонал клуба чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. Готовимся к ответному матчу против «Иртыша», который состоится в Омске», — сказал Козлов «СЭ».

С августа курский «Авангард» начал проводить домашние матчи в Орле из-за напряженной ситуации на границе с Украиной.