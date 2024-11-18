Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 10:45

В Астрахани задержали подозреваемых в нападении на Евсеева

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полиция задержала двух жителей Астраханской области, подозреваемых в нападении на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева его помощника Александр Шмарко, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сообщается, что задержанные астраханцы 2002 и 2003 года рождения, названные инициаторами происшествия, доставлены в отдел полиции. В данный момент проводится процессуальная проверка.

В ночь на 18 ноября стало известно, что на Евсеева и Шмарко напали в «Астрахани» с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

Евсеева и Шмарко госпитализировали после нападения. Сейчас тренеров уже отпустили из больницы.

Источник: УМВД России по Астраханской области
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Ленинградец
Читайте также
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
ФСБ задержала готовившего теракты в трех регионах России украинского агента
Прощание с экс-солистом «На-На» Левкиным пройдет 19 ноября
Спивак сделал критическое заявление о Соболеве. Он не видит форварда в основе «Зенита»
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шмарко — о нападении в Астрахани: «Это люди под наркотой, скорее всего»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости