Усин покинул пост главного тренера СКА, с командой будет работать Попов

СКА (Ростов-на-Дону) расстался с главным тренером Владимиром Усиным, сообщает официальный сайт клуба. Ко второй части сезона команда будет готовиться под руководством Дениса Попова.

«На общем собрании членов спортивной ассоциации было принято решение о расторжении трудового договора с главным тренером, в связи с невыполнением задачи, поставленной на первую часть сезона, а именно быть в лидирующей тройке. Благодарим Владимира Михайловича за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности», — сказал генеральный директор СКА Сергей Городничук.

В системе СКА Владимир Усин работал с 2018 года. Осенью 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, позже возглавил тренерский штаб. Под руководством специалиста СКА провел 28 матчей и одержал 15 побед.

Команда занимает пятое место в первой группе Олимп-ФНЛ, набрав 31 очко в 15 матчах.