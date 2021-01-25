Усин покинул пост главного тренера СКА, с командой будет работать Попов
СКА (Ростов-на-Дону) расстался с главным тренером Владимиром Усиным, сообщает официальный сайт клуба. Ко второй части сезона команда будет готовиться под руководством Дениса Попова.
«На общем собрании членов спортивной ассоциации было принято решение о расторжении трудового договора с главным тренером, в связи с невыполнением задачи, поставленной на первую часть сезона, а именно быть в лидирующей тройке. Благодарим Владимира Михайловича за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности», — сказал генеральный директор СКА Сергей Городничук.
В системе СКА Владимир Усин работал с 2018 года. Осенью 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, позже возглавил тренерский штаб. Под руководством специалиста СКА провел 28 матчей и одержал 15 побед.
Команда занимает пятое место в первой группе Олимп-ФНЛ, набрав 31 очко в 15 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.fcskarostov.ru/article.asp?id=Vladimir-Usin-pokinul-post-glavnogo-trenera-komandy-356
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