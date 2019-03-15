"Урожай" требует погасить задолженность по зарплате через клубное телевидение.

В эфире клубного телевидения ФК "Урожай" во время игры каждые 10 минут показывают сообщение о невыплате зарплатв сотрудникам клуба.

- Руководство ФК "Урожай" в лице генерального директора Д.В. Градиленко не выплачивает зарплату сотрудникам клуба более 2 месяцев. Не получают положенные выплаты врачи команды, администраторы, пресс-служба, сотрудники музея, сотрудники офиса, - говорится в сообщении.

Ранее Градиленко сообщил, что клуб сегодня погасит задолженность по зарплате перед своими работниками. Клуб задерживает выплаты с ноября 2017 года. Сумма долга составляет 10 миллионов рублей.