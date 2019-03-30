"Урожай" потерял очки в игре со "Спартаком" из Нальчика. "Чайка" оторвалась в таблице на 3 очка

"Урожай" и "Спартак" из Нальчика сыграли вничью в матче 20-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг" - 0:0. "Чайка" одолела "Легион Динамо" и упрочила лидерство, оторвавшись от краснодарцев на 3 очка.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

20-й тур

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:1)

Гол: Гречкин, 18.

"Спартак" (Владикавказ) - "Дружба" (Майкоп) - 1:2 (0:0)

Голы: Крылов, 59 (0:1). Цараев, 68 (1:1). Белов, 81 (1:2).

"Урожай" (Краснодар) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0

"Волгарь" (Астрахань) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 2:1 (2:1)

Голы: Козлов, 6 (1:0). Зенин, 24 (2:0). Клыша, 31 (2:1).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:1 (0:1)

Гол: Григорян, 42.

27-й тур

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Ангушт" (Назрань) - 3:1 (3:1)

Голы: Гираев, 10 (1:0). Малыш, 33 - с пенальти (2:0). Нурахмедов, 37 (2:1). Чувилов, 40 (3:1).