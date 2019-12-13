«Урожай» планирует сменить название на «Кубань» в сезоне-2020/21
18:33
Футбольный клуб «Урожай» планирует в сезоне-2020/21 сменить название на «Кубань». Арбитражный управляющий ФК «Кубань» предоставил клубу право использовать название, сообщает ТАСС.
После банкротства «Кубани» в Краснодаре из-за долгов спортивная общественность считает созданный «Урожай» правопреемником клуба с многолетней историей. В 2018 году власти региона говорили о необходимости присвоения клубу названия «Кубань».
Существовавший в регионе с 1928 года клуб «Кубань» в мае 2018-го не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза из-за финансовых долгов.
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