«Урожай» ответил на обвинения в договорном характере матча с «Интером»

«Урожай» в лице гендиректора Станислава Лысенко выступил на официальном сайте с ответом на статью портала championat.com. В статье отмечалось, что игра краснодарского клуба с черкесским «Интером» могла иметь договорной характер.

«Урожай» указывает на манипулятивный характер статьи и выхваченные из контекста моменты.

В частности, клуб отмечает, что коэффициент на его победу в букмекерских конторах был низким во многом за счет трансферов в зимнее окно.

В конце заявления «Урожай» потребовал от автора статьи и издание принести официальные извинения.

Полностью заявление доступно на официальном сайте клуба из Краснодара.

В группе «Вконтакте» «Урожай» опубликовал видео голов матча.