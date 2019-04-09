"Урал-2" обыграл "Уфу-2", "Нефтехимик" победил "Сызрань-2003"

"Урал-2" победил "Уфу-2" в матче 18-го тура Олимп-ПФЛ (3:1). Клуб из Екатеринбурга набрал 18 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Команда из Уфы с 9 баллами располагается на 11-й строчке.

В другом матче "Сызрань-2003" уступила "Нефтехимику" (0:2), "Волга" проиграла "Носте" (1:2), "Челябинск" победил "Ладу-Тольятти" (2:1), "Звезда" и ижевский "Зенит" сыграли вничью (0:0).

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

18-й тур

"Урал-2" (Екатеринбург) - "Уфа-2" (Уфа) - 3:1 (0:1)

Голы: Чернов, 37 (0:1). Лукоянов, 70 (1:1). Катрич, 76 (2:1). Лукоянов, 90+2 (3:1).

Судья: Марушко (Самара).

9 апреля. Сысерть. Стадион "Бажовия".



"Сызрань-2003" (Сызрань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:2)

Голы: Уридия, 12 (0:1). Шадрин, 38 (0:2).

Предупреждение: Батов, 18.

Удаление: Батов (Сызрань-2003), 45+1.

Судья: Буланов (Саранск).

9 апреля. Сызрань. Стадион "СК Кристалл".



"Волга" (Ульяновск) - "Носта" (Новотроицк) - 1:2 (0:1)

Голы: Шаболин, 22 (0:1). Шаболин, 49 (0:2). Воронин, 79 (1:2).

Нереализованный пенальти: Заикин (Волга), 87 (вратарь)

Судья: Фролов (Москва).

9 апреля. Ульяновск. Стадион "Труд".



"Челябинск" - "Лада-Тольятти" (Тольятти) - 2:1 (2:0)

Голы: Стешин, 18 (1:0). Печенкин, 35 (2:0). Веселов, 79 (2:1).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

9 апреля. Челябинск. Стадион "Центральный".



"Звезда" (Пермь) - "Зенит" (Ижевск) - 0:0

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

9 апреля. Пермь. Стадион "Звезда".

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