"Уфа-2" сыграла вничью с ижевским "Зенитом" в матче 21-го тура группы "Урал-Приволжье" Олимп-ПФЛ. Уфимцы завершили первую часть сезона на последнем месте. Остальным командам дивизиона осталось провести по одному туру на первом этапе. После его завершения команды разделятся на две группы (с 1-го места по 6-е и с 7-го по 11-е) и проведут однокруговой турнир.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

21-й тур

"Уфа-2" (Уфа) - "Зенит" (Ижевск) - 1:1 (1:0)

Голы: Безденежных, 10 (1:0). Крючков, 68 (1:1).

"Лада-Тольятти" (Тольятти) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 1:1 (1:0)

Голы: Герюгов, 14 - с пенальти (1:0). Голубцов, 81 (1:1).