У "Ленинградца" появился талисман

Лось Лосилий, известный многим как неформальный символ Ленинградской области, стал талисманом футбольного клуба "Ленинградец". Его представили на встрече болельщиков с командой.

В середине встречи генеральный директор "Ленинградца" Игорь Левит пригласил в зал Лосилия, чтобы подарить ему именную футболку, в которой лось будет присутствовать на домашних играх команды. Первое появление талисмана на поле состоялось на игре с московской "Родиной".

– В межсезонье мы укрепили состав опытными исполнителями, – отметил Левит. – В заявке команды 27 футболистов. Думаю, до закрытия трансферного окна новых игроков не будет. По подбору футболистов не уступаем никому из команд группы "Запад". Задача перед "Ленинградцем" максимальная – первое место. Кроме того, хотим продвинуться в Кубке России до стадии 1/32 финала, это позволит оценить свои возможности в матче с представителем ФНЛ.

Руководитель "Ленинградца" ответил на вопросы поклонников областной команды. Прежде всего, они касались взаимоотношений клуба и болельщиков.

– По-прежнему матчи "Ленинградца" можно будет посещать бесплатно, – сообщил Левит. – Все игры в новом сезоне пройдут на стадионе NOVA Arena. Мы готовы помогать болельщикам. Надеемся, что в скором времени появится официальный фан-клуб.

Генеральный директор отметил, что после первого года существования команды на молодых игроков появился спрос.

– Айхан Гусейнов перешел в "Нижний Новгород". Это было желание игрока. Клуб получил за него компенсацию. По условиям контракта я не могу называть сумму, но поверьте, она в разы больше, чем когда он переходил из СШОР "Зенит". Были предложения у вратаря Ивана Будачева. Им интересовались "Зенит" и "Локомотив". Однако он решил расти и прогрессировать вместе с нашей командой. Будачев продолжит вызываться в юношескую сборную России в сентябре и ноябре. Кроме того, в клуб пришел вызов на Егора Корцова. В составе сборной страны 2000 года рождения в августе он отправится на турнир в Испанию, – сказал Левит. (Анатолий Курагин)