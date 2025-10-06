У экс-форварда «Факела» и «Балтики» Аппаева умер сын

У бывшего нападающего «Факела» и «Балтики» Хызыра Аппаева умер сын. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Нарт», за который играет 35-летний форвард.

«Большая трагедия случилась в семье Хызыра Аппаева. Скончался его сын. ФК «Нарт» и его болельщики выражают глубокие соболезнования. Сил и терпения всей семье», — говорится в сообщении.

Возраст сына и причины смерти не уточняются.

Аппаев ранее играл также за «Ротор», «Тамбов», «Текстильщик», «Газовик», курский «Авангард», тульский «Арсенал», «Крылья Советов», «Ригу» и «Дружбу» из Майкопа.