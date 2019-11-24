У «Анжи» нет долгов перед нынешним составом

Генеральный директор «Анжи»? Абсалутдин Агарагимов рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, долгов перед игроками нет.

— Перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки, — цитирует Агарагимова md-gazeta.ru. — Долги остались перед некоторыми бывшими игроками, причем эти долги продолжают выплачиваться и уменьшаться — на сегодня отметка опустилась со 115 миллионов до 102 миллионов рублей. Есть задолженности и иного характера (в частности по налогам), но их размер заметно меньше названной цифры. И в первую очередь мы нацеливаемся закрыть остатки долгов по зарплате.

Параллельно мы продолжаем поиск спонсоров, хотя во втором дивизионе это еще сложнее, чем в премьер-лиге.