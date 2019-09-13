«Тюмень» уволила Алексеича

Горан Алексеич отправлен в отставку с поста главного тренера «Тюмени», сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по согласию сторон. Он возглавлял «Тюмень» чуть больше года — со 2 сентября 2018 года.

Под его руководством команда провела 43 матча во всех турнирах, одержала 10 побед, 17 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Афонин.

«Тюмень» в прошлом сезоне вылетела из ФНЛ в ПФЛ, а в нынешнем идет после 9 туров на втором месте в группе «Урал-Приволжье». Отставание от лидирующего «КАМАЗа» составляет 4 очка.