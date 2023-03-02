«Тюмень» рассчитывает на получение компенсации за отмененный матч с датским клубом

В пресс-службе ФК «Тюмень» ответили на вопрос «СЭ» об отмененном матче с датским клубом «Исхой».

«У нас был договор с агентством, которое устраивает сборы. В рамках этого договора все будет сделано. Разумеется, клуб рассчитывает на компенсацию», — заявили в пресс-службе клуба.

1 марта стало известно, что датский клуб прибыл в Турцию на запланированный матч с «Тюменью». Однако перед встречей представители «Исхоя» сообщили, что им запрещено играть с российской командой.