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«Тюмень» обыграла «КАМАЗ» и вышла в единоличные лидеры таблицы

18:34

«Тюмень» победила «КАМАЗ» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Тюменцы набрали 25 очков из 27, выиграв 8 матчей и один сведя вничью. В таблице они вышли в единоличные лидеры, «Новосибирск» отстает на 2 очка, но провел на два матча больше.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

10-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Зенит» (Ижевск) — 1:0 (1:0)

«Лада» (Димитровград) — «Носта» (Новотроицк) — 0:1 (0:0)

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:3 (0:1)

«Тюмень» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (0:0)

«Челябинск» — «Крылья Советов-2» (Самара) — 6:0 (4:0)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/

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