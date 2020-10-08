«Тюмень» обыграла «КАМАЗ» и вышла в единоличные лидеры таблицы
18:34
«Тюмень» победила «КАМАЗ» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Тюменцы набрали 25 очков из 27, выиграв 8 матчей и один сведя вничью. В таблице они вышли в единоличные лидеры, «Новосибирск» отстает на 2 очка, но провел на два матча больше.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
10-й тур
«Звезда» (Пермь) — «Зенит» (Ижевск) — 1:0 (1:0)
«Лада» (Димитровград) — «Носта» (Новотроицк) — 0:1 (0:0)
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:3 (0:1)
«Тюмень» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (0:0)
«Челябинск» — «Крылья Советов-2» (Самара) — 6:0 (4:0)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/
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