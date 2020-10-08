«Тюмень» обыграла «КАМАЗ» и вышла в единоличные лидеры таблицы

«Тюмень» победила «КАМАЗ» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Тюменцы набрали 25 очков из 27, выиграв 8 матчей и один сведя вничью. В таблице они вышли в единоличные лидеры, «Новосибирск» отстает на 2 очка, но провел на два матча больше.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

10-й тур

«Звезда» (Пермь) — «Зенит» (Ижевск) — 1:0 (1:0)

«Лада» (Димитровград) — «Носта» (Новотроицк) — 0:1 (0:0)

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 1:3 (0:1)

«Тюмень» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:0 (0:0)

«Челябинск» — «Крылья Советов-2» (Самара) — 6:0 (4:0)