«Тюмень» обошла «КАМАЗ» и возглавила «Урал-Приволжье», «Олимп-Долгопрудный» сохранил лидерство на «Западе»
«Олимп-Долгопрудный» победил «Муром» в матче 9-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Это позволило подмосковному клубу сохранить лидерство в таблице с 4-очковым отрывом от «Твери», разгромившей сегодня «Казанку» 4:1.
В группе «Урал-Приволжье» «Тюмень» вырвала победу у «Зенита» из Ижевска и возглавила таблицу, обойдя «КАМАЗ».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
9-й тур
«Динамо-2» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (0:0)
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Муром» — 3:1 (2:0)
«Тверь» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 4:1 (1:1)
«Торпедо» (Владимир) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:0 (0:0)
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
9-й тур
«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень» — 0:1 (0:1)
«Носта» (Новотроицк) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 7:0 (4:0)
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Лада» (Димитровград) — 0:3 (0:2)
«Крылья Советов-2» (Самара) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0)
Группа 1 («Юг»)
9-й тур
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Махачкала» — 1:2 (0:1)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/