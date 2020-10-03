«Тюмень» обошла «КАМАЗ» и возглавила «Урал-Приволжье», «Олимп-Долгопрудный» сохранил лидерство на «Западе»

«Олимп-Долгопрудный» победил «Муром» в матче 9-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 3:1. Это позволило подмосковному клубу сохранить лидерство в таблице с 4-очковым отрывом от «Твери», разгромившей сегодня «Казанку» 4:1.

В группе «Урал-Приволжье» «Тюмень» вырвала победу у «Зенита» из Ижевска и возглавила таблицу, обойдя «КАМАЗ».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

9-й тур

«Динамо-2» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (0:0)

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Муром» — 3:1 (2:0)

«Тверь» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 4:1 (1:1)

«Торпедо» (Владимир) — «Луки-Энергия» (Великие Луки) — 2:0 (0:0)

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

9-й тур

«Зенит» (Ижевск) — «Тюмень» — 0:1 (0:1)

«Носта» (Новотроицк) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 7:0 (4:0)

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Лада» (Димитровград) — 0:3 (0:2)

«Крылья Советов-2» (Самара) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0)

Группа 1 («Юг»)

9-й тур

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Махачкала» — 1:2 (0:1)