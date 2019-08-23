«Тюмень» и «Урал-2» сыграли вничью в чемпионате ПФЛ, забив на двоих шесть мячей

В матче 6-го тура Олимп-ПФЛ «Тюмень» и «Урал-2» сыграли вничью со счетом 3:3.

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

6-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 3:3 (1:1)

Голы: Бирюков, 8 (0:1). Шаболин, 18 (1:1). Субботин, 59 (1:2). Некрасов, 65 (2:2). Герасимов, 76 — в свои ворота (2:3). Бевеев, 86 (3:3).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

23 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».

«Лада» (Димитровград) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:1 (0:1)

Голы: Верещак, 12 (0:1). Карпук, 73 (1:1). Аксьоненко, 88 (2:1).

Судья: Перезва (Раменское).

23 августа. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Звезда» (Пермь) — «Уфа-2» (Уфа) — 3:1 (2:0)

Голы: Иванов, 18 (1:0). Елисеев, 27 (2:0). Егоров, 69 — с пенальти (2:1). Лаук, 90 (3:1).

Судья: Шеметов (Ульяновск).

23 августа. Пермь. Стадион «Звезда».

«Носта» (Новотроицк) — «Зенит» (Ижевск) — 1:1 (0:1)

Голы: Шанин, 40 — с пенальти (0:1). Яркин, 62 (1:1).

Судья: Катайкин (Самара).

23 августа. Новотроицк. Стадион «Металлург».

«Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 2:2 (0:0)

Голы: Дубровский, 55 (1:0). Сафин, 68 (1:1). Максименков, 86 (1:2). Беляков, 90+1 (2:2).

Судья: Генералов (Екатеринбург).

23 августа. Челябинск. Стадион «Локомотив».