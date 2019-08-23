«Тюмень» и «Урал-2» сыграли вничью в чемпионате ПФЛ, забив на двоих шесть мячей
В матче 6-го тура Олимп-ПФЛ «Тюмень» и «Урал-2» сыграли вничью со счетом 3:3.
Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»
6-й тур
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 3:3 (1:1)
Голы: Бирюков, 8 (0:1). Шаболин, 18 (1:1). Субботин, 59 (1:2). Некрасов, 65 (2:2). Герасимов, 76 — в свои ворота (2:3). Бевеев, 86 (3:3).
Судья: Зияков (Набережные Челны).
23 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».
«Лада» (Димитровград) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:1 (0:1)
Голы: Верещак, 12 (0:1). Карпук, 73 (1:1). Аксьоненко, 88 (2:1).
Судья: Перезва (Раменское).
23 августа. Димитровград. Стадион «Торпедо».
«Звезда» (Пермь) — «Уфа-2» (Уфа) — 3:1 (2:0)
Голы: Иванов, 18 (1:0). Елисеев, 27 (2:0). Егоров, 69 — с пенальти (2:1). Лаук, 90 (3:1).
Судья: Шеметов (Ульяновск).
23 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
«Носта» (Новотроицк) — «Зенит» (Ижевск) — 1:1 (0:1)
Голы: Шанин, 40 — с пенальти (0:1). Яркин, 62 (1:1).
Судья: Катайкин (Самара).
23 августа. Новотроицк. Стадион «Металлург».
«Челябинск» — «Волга» (Ульяновск) — 2:2 (0:0)
Голы: Дубровский, 55 (1:0). Сафин, 68 (1:1). Максименков, 86 (1:2). Беляков, 90+1 (2:2).
Судья: Генералов (Екатеринбург).
23 августа. Челябинск. Стадион «Локомотив».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/