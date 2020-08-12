«Тверь» победила «Читу» благодаря, бывший игрок «Арсенала» сделал хет-трик в дебютном матче

«Тверь» обыграла «Читу» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 4:2. Хет-трик в дебютном матче за тверскую команду оформил Ярослав Ивакин, перешедший из тульского «Арсенала».

Еще в одной встрече «Олимп-Долгопрудный» с минимальным счетом одолел иркутский «Зенит».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

2-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Зенит» (Иркутск) — 1:0 (0:0)

«Тверь» — «Чита» — 4:2 (0:0)