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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Тверь» победила «Читу» благодаря, бывший игрок «Арсенала» сделал хет-трик в дебютном матче

19:20

«Тверь» обыграла «Читу» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Запад» — 4:2. Хет-трик в дебютном матче за тверскую команду оформил Ярослав Ивакин, перешедший из тульского «Арсенала».

Еще в одной встрече «Олимп-Долгопрудный» с минимальным счетом одолел иркутский «Зенит».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

2-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Зенит» (Иркутск) — 1:0 (0:0)

«Тверь» — «Чита» — 4:2 (0:0)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/west/

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