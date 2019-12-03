Турнир в ПФЛ реформируют: будет 4 или 3 группы
14:05
В ПФЛ проходит внеочередное общее собрание, на котором рассматривается вопрос реформирования структуры соревнований.
Предлагается вместо 5 групп сделать либо а) вариант с 4 группами, б) вариант с 3 группами. Соответственно, победители групп будут переходить в ФНЛ.
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»
Возможный вариант реформирования второго дивизиона. Фото «СЭ»
Переформатирование структуры лиги приведет к увеличению расходов на выездные матчи, особенно для команд восточной части страны — до 14 миллионов рублей. Команды с Востока будут играть с командами центральной части страны.
Приведенные примеры вызвали возражения ряда представителей клубов ПФЛ. Один из представителей заявил о том, что «при переходе на систему осень-весна были обещаны дворцы, а их нет до сих пор». Обсуждение продолжается. (Сергей Егоров)
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