Тренера клуба ПФЛ дисквалифицировали по примеру Семака

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК принял решение дисквалифицировать главного тренера ставропольского «Динамо» Романа Удодова на два матча (один из них — условно) за использование ненормативной лексики в адрес арбитра. Оскорбления Удодова попали на визеозапись. Ранее по похожей системе точно такую же дисквалификацию получил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

— Рассматривали сегодня следующее. Дисквалифицирован тренер ставропольского «Динамо» Удодов, — сказал Григорьянц журналистам. — Появилась видеозапись, где этот тренер использовал ненормативную лексику в адрес резервного арбитра в матче со СКА. Он использовал только одно нецензурное слово, но произнес его пять раз. Он дисквалифицирован на два матча, один из которых условно, плюс наказан штрафом в 15 тысяч рублей. (Александр Рогулев)