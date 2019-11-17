Главный тренер «Волгаря» Виталий Панов прокомментировал стычку после матча Олимп-ПФЛ в группе «Юг» против «Легион Динамо» (1:1).

— Доминировали в целом всю игру, немного остроты не хватало, — сказал Панов во флеш-интервью после матча. — Знали, что будут провокации, должны были быть более стрессоустойчивыми, не отвечать. Все это понимали, но когда на игрока набрасываются трое и начинают сзади бить, это по меньшей мере некрасиво.