Тренер "Черноморца": "Чайка" давала нам денег, чтобы мы проиграли? Что за бред, стыдно так говорить!"

Главный тренер "Черноморца" Хазрет Дышеков прокомментировал появившуюся информацию о том, что в перерыве гостевого матча 27-го тура второго дивизиона с "Чайкой" (1:3) представители хозяев покдупили его и еще четверых футболистов.

Дмитрий Градиленко, генеральный директор "Урожая" – главного конкурента "Чайки" в борьбе за выход в ФНЛ, намекнул, что эта встреча не носила спортивного характера.

Издание "Спорт день за днем" со ссылкой на источник написало следующее: "Урожай" финансово мотивировал "Черноморец", давал 500 тысяч рублей, чтобы они отобрали очки. Пацаны собрались, начали биться в первом тайме, забили, потом 1:1, а в перерыве "Чайка" пошла к тренеру "Черноморца". Видимо, были свои подвязки. И сказали: "Давайте мы перебиваем сумму. Сколько у тебя там есть у тебя "рабочих"?" И он взял 4-5 игроков. Во втором тайме они взяли деньги от "Чайки", и эти четыре-пять человек сработали. Доходило до того, что остальные игроки "Черноморца" внаглую стали кричать тренеру: "Меняй меня, что здесь творится!"

– Пишут, что "Урожай" мотивировал вас на игру с "Чайкой"?

– Спросите у "Урожая", мне об этом не известно.

– Появилась информация, что в перерыве представители "Чайки" перебили предложение "Урожая", и вы проиграли…

– Ну… Об этом даже стыдно говорить! Неудобно. Бред какой-то. Как вы себе представляете такие вещи, чтобы кто-то зашел в раздевалку и дал нам деньги?

– В футболе такие истории случались.

– Мне непонятно, откуда такие слухи берутся. В раздевалке никаких посторонних лиц не было. Значит, кто-то раскачивает лодку.

– Пишут, что вам просто в перерыве предложили деньги, про раздевалку конкретно не говорят.

– Понимаете, этот стадион просматривается со всех сторон. Все рядом находятся. Не хочу даже это комментировать. Сами подумаете, кому выгодна эта информация? Думаю, "Урожаю". (Виталий Айрапетов)​