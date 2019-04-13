"Торпедо" вырвало победу у "Калуги" и сохранило лидерство на "Западе"

"Торпедо" обыграло "Калугу" в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Столичный клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, на 3 очка опережая "Сокол".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

19-й тур

"Химки-М" (Химки) - "Рязань" - 1:3 (0:1)

Голы: Баев, 19 (0:1). Баев, 67 (0:2). Мещеряков, 71 (0:3). Джикия, 84 - с пенальти (1:3).

Удаления: Жумабеков (Х), 41. Евдокимов (Х), 50.

"Салют" (Белгород) - "Сокол" (Саратов) - 1:2 (0:2)

Голы: Хламов, 20 - в свои ворота (0:1). Яцкий, 25 (0:2). Никитин, 81 (1:2).

"Строгино" (Москва) - "Квант" (Обнинск) - 1:4 (0:2)

Голы: Бойчук, 32 (0:1). Бойчук, 33 - с пенальти (0:2). Турсунов, 50 (1:2). Бойчук, 75 (1:3). Белов, 76 (1:4).

Удаление: Решетняк (С), 77.

"Калуга" - "Торпедо" (Москва) - 2:3 (1:0)

Голы: Дубровин, 41 (1:0). Садыхов, 61 (1:1). Садыхов, 65 - с пенальти (1:2). Сергеев, 75 (1:3). Фатихов, 77 (2:3).

"Сатурн" (Раменское) - "Химик" (Новомосковск) - 1:0 (1:0)

Гол: Бойченко, 9.

"Зоркий" (Красногорск) - "Металлург" (Липецк) - 2:2 (0:1)

Голы: Овчинников, 45 (0:1). Иванников, 60 (0:2). Запрудских, 74 (1:2). Архипов, 90+2 (2:2).

"Ротор-2" (Волгоград) - "Динамо" (Брянск) - 0:2 (0:1)

Голы: Сапаев, 37 (0:1). Вдовиченко, 60 (0:2).