"Торпедо" обыграло липецкий "Металлург" в матче 21-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Столичный клуб вернулся на первое место в таблице, обойдя "Сокол" на 2 очка.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

21-й тур

"Рязань" - "Квант" (Обнинск) - 3:3 (2:1)

Голы: Зубков, 4 (1:0). Маричев, 23 (2:0). Семкин, 33 (2:1). Лаевский, 56 (2:2). Лаевский, 80 (2:3). Маричев, 89 (3:3).

"Салют" (Белгород) - "Калуга" - 2:2 (1:0)

Голы: Ивантеев, 38 (1:0). Фатихов, 53 (1:1). Волгин, 55 (1:2). Филиппов, 90+1 (2:2).

Удаление: Бутырин (С), 82.

"Строгино" (Москва) - "Химик" (Новомосковск) - 0:1 (0:0)

Гол: Мистулов, 82.

"Торпедо" (Москва) - "Металлург" (Липецк) - 2:1 (0:0)

Голы: Садыхов, 51 - с пенальти (1:0). Овчинников, 72 (1:1). Самсонов, 89 (2:1).

"Зоркий" (Красногорск) - "Ротор-2" (Волгоград) - 4:0 (1:0)

Голы: Алексеев, 35 (1:0). Алексеев, 63 (2:0). Алексеев, 87 (3:0). Имаев, 89 (4:0).

Удаление: Кобзев (Р), 45.