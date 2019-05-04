Лидер Олимп-ПФЛ в группе "Центр" "Торпедо" разгромно проиграло "Динамо" из Брянска в 22-м туре Олимп-ПФЛ. Несмотря на поражение, столичный клуб остался на первом месте в таблице.

Осечкой лидера не воспользовался "Сокол", потерявший очки в игре с "Квантом" (1:1). Саратовский клуб отстает от "Торпедо" на 1 очко.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

22-й тур

"Динамо" (Брянск) - "Торпедо" (Москва) - 3:0 (1:0)

Голы: Вдовиченко, 38 (1:0). Сорокин, 50 (2:0). Чхапелия, 87 (3:0).

"Металлург" (Липецк) - "Строгино" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Подковыров, 22.

"Химик" (Новомосковск) - "Салют" (Белгород) - 0:1 (0:0)

Гол: Переверзев, 90+3.

"Калуга" - "Рязань" - 5:0 (2:0)

Голы: Волгин, 3 (1:0). Суханов, 11 (2:0). Семин, 70 (3:0). Романюк, 80 (4:0). Галась, 83 (5:0).

"Квант" (Обнинск) - "Сокол" (Саратов) - 1:1 (1:1)

Голы: Бойчук, 32 (1:0). Куражов, 36 (1:1).

"Зоркий" (Красногорск) - "Химки-М" (Химки) - 1:1 (0:0)

Голы: Рубцов, 86 (0:1). Данилов, 90+3 (1:1).

"Ротор-2" (Волгоград) - "Сатурн" (Раменское) - 3:0 (0:0)

Голы: Лаврищев, 63 (1:0). Кузнецов, 65 (2:0). Климов, 82 (3:0).