«Томь» не прошла лицензирование для участия в ФНЛ-2

Пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов заявил, что клубу отказали в выступлении во втором дивизионе первенства Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

«Российский футбольный союз уведомил «Томь», что команда не прошла лицензирование для участия в ФНЛ-2. Мы предоставляли документы, что можем самостоятельно себя обеспечить, но без подписи врио губернатора Владимира Мазура, что он будет нас поддерживать, это все не имеет веса», — приводит слова Симонова ТАСС.

По словам Симонова, клуб до последнего ждет, что Мазур все же свяжется с руководством РФС, в противном случае «Томь» придется закрыть. Пока решение о закрытии еще не принято.

Ранее сообщалось, что региональные власти готовы найти финансирование для академии «Томи». При этом школа потеряет статус футбольной академии, поскольку его получают только спортшколы при футбольных клубах, играющих в лиге.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками в 38 матчах.

3 июня стало известно, что «Томь» не получила лицензию для участия в первенстве ФНЛ-1 в следующем сезоне.